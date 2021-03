Chiều 2-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (An Giang), cho hay đơn vị đang tạm giữ hình sự một người để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.



Thông tin ban đầu, chiều 28-2, ông Mai Văn Chụp (56 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) được người quen tên Thanh thuê đến TP Châu Đốc chở hai người khách về huyện An Phú để Thanh đưa họ xuất cảnh sang Campuchia với giá 1.000.000 đồng/người.

Sau khi nhận lời, Chụp thuê thêm Phan Văn Gấu (51 tuổi ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang đi theo chở tiếp một người.

Khoảng 18 giờ 30 phút, Chụp điều khiển xe môtô BKS 67G-656.82, Gấu điều khiển xe mô tô BKS 67G1-616.86 đến nhà nghỉ Minh Kim và liên hệ với hai người khách nói trên. Sau đó Chụp và Gấu chở hai người này đến khu vực mương Tám Xóm thì dừng lại, Chụp điều khiển xe mô tô về nhà.

Trong lúc Gấu và hai người khách đang đứng đợi thì bị lực lượng Công an xã Nhơn Hội tuần tra phát hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép nên mời về cơ quan làm việc.

Khuya cùng ngày, Chụp cũng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Phú tiếp tục điều tra làm rõ.