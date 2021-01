An Giang: Tạm giam thêm 2 người nhóm BN 1440 nhập cảnh

Liên quan đến vụ tổ chức đưa nhóm BN 1440 nhập cảnh trái phép, chiều 9-1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam thêm hai bị can gồm Trương Chí Tài (30 tuổi) và Lê Văn Dinh (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Như PLO đưa tin, chiều 23-12-2020, Phan Phi Hùng được người ở Campuchia điện thoại thông báo có chín người từ Campuchia về Việt Nam vào sáng 24-12.

Hùng gọi điện báo cho Tài, Dính, Phạm Thanh Hập và Trang Văn Út biết dđể chuẩn bị phương tiện. Khi nhóm người có các bệnh nhân số 1440 (ngụ tỉnh Vĩnh Long), 1451, 1452, 1453 và năm người khác qua sông thì Hùng sắp xếp chở ba người về nhà Hập, còn sáu người khác thì đưa đến xe bảy chỗ của Mai Văn Tiền (Út thuê). Tiền chở những người này về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và TP.HCM. Còn Út quay lại nhà Hập đón ba khách đi TP Châu Đốc và đi TP.HCM.



Công an đọc lệnh bắt bị can Trương Chí Tài. Ảnh: QM



Bị can Lê Văn Dinh. Ảnh: QM

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam tổng cộng năm bị can gồm Tài, Dinh, Hùng, Hập và Út.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trong một diễn biến khác, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có liên quan đến BN 1440.