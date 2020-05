Bắt 2 người vận chuyển 40 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 9-5, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ hai nghi phạm vận chuyển trái phép 40 kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-5, Bộ đội biên phòng An Giang biết được các nghi phạm nằm trong chuyên án của đơn vị đang theo dõi đã nhận hàng (ma túy) bên Campuchia và chuẩn bị vận chuyển về Việt Nam.

Ngay lập tức, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức mật phục để bắt giữ.



Số ma túy lực lượng chức năng phát hiện được. Ảnh: Bộ đội biên phòng An Giang

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, phát hiện những nghi can có mang theo nhiều túi màu đen di chuyển từ Campuchia qua sông Bình Ghi bằng xuồng nhỏ. Tổ công tác liền tiếp cận để kiểm tra thì có ba người nhanh chóng lên xe máy chờ sẵn bỏ chạy.

Khi đến khu vực cây xăng Hải Thịnh Phát (thuộc tổ 23, ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình), ba người này đã chuyển sang ô tô biển số 67A-050.67.

Lúc này, lực lượng biên phòng và Công an huyện An Phú phối hợp truy đuổi đến khu vực chợ Đồng Ky (xã Quốc Thái, huyện An Phú) thì bắt được An Ngọc Hà (35 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Văn Tài (20 tuổi, ngụ TP Hải Phòng).

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác thu giữ ba balô và các bọc màu đen, bên trong có chứa 40 bịch (1 kg/bịch) tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Qua làm việc, Hà và Tài khai nhận đã đi đò sang Campuchia nhận ma túy vận chuyển về Việt Nam để lấy tiền công. Theo đó, Hà sẽ nhận công 50 triệu đồng, Tài nhận 15 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.