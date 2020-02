Phá đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia

Ngày 6-2, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng PC04 Công an TP.HCM và Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây ma túy triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.



Nhóm người vừa bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Ảnh HT.

Theo đó, qua quá trình nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán ma túy do người tên Phan Nguyễn Quang Nam (33 tuổi, ngụ TP Châu đốc, tỉnh An Giang) cầm đầu chuyên đưa “hàng” từ biên giới Việt Nam – Campuchia về TP.HCM tiêu thụ nên xác lập chuyên án A3-1219 điều tra theo dõi.

Vào ngày 1-1, lực lượng chức năng đã ập vào một địa điểm ở thành phố Châu Đốc và bắt quả tang ba người, thu giữ gần 1kg ma túy đá cùng hơn 100 viên ma túy tổng hợp. Riêng Nam đã bỏ trốn.



Lực lượng chức năng lấy lời khai với Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh HT.

Đến ngày 4-2, khi Nam điều Huỳnh Hải Huy (31 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) và Nguyễn Trí Tâm (31 tuổi, ngụ An Giang) vận chuyển ma túy đi tiệu thụ trên địa bàn quận 7, TP.HCM thì bị lực lượng chức năng bắt, thu giữ tại chỗ khoảng 14kg ma tuý tổng hợp.



Số lượng tang vật lớn bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh HT.

Qua đấu tranh, những người bị bắt khai nhận toàn bộ số ma tuý trên được vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.