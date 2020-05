Bắt chồng Loan ‘cá’ trong băng nhóm bảo kê ở Đồng Nai

Ngày 7-5, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Tuấn (thường gọi Tuấn ‘cá’) là chồng của Lý Thị Loan (39 tuổi, thường gọi Loan “cá”, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa).



Trước đó công an cũng bắt giữ đàn em của Loan “cá” gồm: Hoàng Thị Tuyết Nhung, Lê Trung Hiếu, Đặng Thái Quốc, Đỗ Xuân Dũng, Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Công Đại, Vũ Minh Tiến và Nguyễn Thanh Tuân (đều ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai).



Những nghi can trong băng nhóm do Loan "cá" cầm đầu. Ảnh: CA

Đây là băng nhóm chuyên hoạt động bảo kê, thu tiền của những người buôn bán tại các khu chợ công nhân ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) và khu vực chợ Hóa An (TP Biên Hòa) nhiều năm nay khiến các tiểu thương bức xúc.

Bước đầu công an đã xác định được hơn 30 nạn nhân đã đến cơ quan công an tố cáo băng nhóm "giang hồ" này thu tiền bảo kê.

Lực lượng Công an đã khám xét nơi ở của các nghi can trên thu giữ gần 300 triệu đồng, trong đó có rất nhiều xấp tiền lẻ mệnh giá từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng. Đây là những mệnh giá tiền do băng nhóm này mới thu từ những người buôn bán các mặt hàng như rau, trái cây, tôm, cá... trên đường Đồng Khởi và Tỉnh lộ 768 (huyện Vĩnh Cửu).

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều cuốn sổ ghi số tiền thu hàng ngày của hàng trăm người dân buôn bán, sổ ghi cho vay nặng lãi, sổ ghi tiền đòi nợ thuê và sổ ghi số đề….

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Đồng Nai, hằng ngày vợ chồng Loan “cá” phân công các đàn em đi thu "tiền xâu" từ những tiểu thương, số tiền thu về được ghi vào sổ sách. Băng nhóm này thu tiền bảo kê của các hộ kinh doanh theo ngày và theo tháng.

Nếu những người bán hàng rong không ổn định nhóm này thu theo ngày từ 20.000 đồng - 50.000 đồng/ngày, những hộ kinh doanh có cửa hàng thu theo tháng mỗi hộ phải đóng từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng/tháng. Những trường hợp không chịu đóng tiền bảo kê sẽ bị nhóm này hành hung, phá hàng hóa và không cho buôn bán.

Sau nhiều tháng theo dõi, chiều 5-5, hàng chục trinh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào bắt quả tang nhóm của Loan “cá” cầm đầu đang thu tiền bảo kê của những người dân buôn bán ở chợ công nhân trước cổng Công ty Changshin (xã Thạnh Phú).