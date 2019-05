Bắt cò đất lừa nhận cọc đất lúa chiếm đoạt 4 tỉ đồng

Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng, đã bắt tạm giam Nguyễn Công Thành (40 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, công an cũng phát đi thông báo ai là nạn nhân của Thành đến công an trình báo để điều tra mở rộng.



Nghi phạm Nguyễn Công Thành.

Theo điều tra ban đầu, Thành vốn là cò đất hoạt động ở khu vực quận Liên Chiểu. Vào tháng 11-2016, Thành mua lại quyền sử dụng ba thửa đất trồng lúa tại tổ 64 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) với giá 325 triệu đồng. Sau khi đặt cọc 200 triệu cho người bán, Thành đăng tin trên mạng bán lại với giá rẻ.



Tháng 3-2017, anh H.TA (31 tuổi, ngụ Quảng Trị) liên hệ Thành để mua đất. Thành chỉ cho anh A một thửa đất 200 m2 rao bán với giá 300 triệu đồng nhưng chưa có giấy chứng nhận. Nếu người mua đồng ý thì Thành sẽ liên hệ cơ quan chức năng làm sổ đỏ trong vòng 4 tháng sẽ giao sổ đất thổ cư.

Thành còn yêu cầu người phải giao một khoản tiền cho Thành để đi làm thủ tục giấy tờ, số còn lại trả có sổ đỏ. Sau đó, anh A đồng ý thỏa thuận và giao cho Thành 40 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Thành nhờ người quen làm bộ hồ sơ gồm đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở và sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở. Thành giao cho A và yêu cầu ký tên phần người xin giao đất để được cấp giấy chứng nhận.

Để người mua tin tưởng hơn, Thành còn giữ luôn bản chính các loại giấy tờ trên còn giao cho anh A bản photo. Nghe Thành nói như vậy, anh A thêm tin tưởng, đưa thêm cho Thành 190 triệu đồng.

Một tháng sau, anh A còn giới thiệu thêm anh M.Q.T. (37 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) đến gặp Thành mua đất. Thành cũng lừa anh A giống như anh T với thửa đất 420 m2 lấy số tiền 200 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, Thành khai, từ năm 2016-2019, Thành lừa đảo 15 người, chiếm đoạt số tiền khoảng 4 tỉ đồng.