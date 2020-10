Bắt cựu phó tổng giám đốc công ty Alibaba cùng 5 thuộc cấp

Ngày 19-9-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM từng gửi giấy triệu tập cho bà Như. Tuy nhiên, cùng ngày, trên mạng xuất hiện clip livestream được cho là trấn an khách hàng, trong đó bà Như cho biết khi lực lượng cơ động đến, công ty vui vẻ hợp tác dù là khi đọc lệnh hay giữ người, máy móc và dụng cụ làm việc đều cung cấp để bên công an tạm giữ. "Bộ Công an nói để đảm bảo quyền lợi khách hàng nên giữ tất cả tài sản mà chúng tôi có từ con người, vì Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện là giá trị cực lớn và vô giá của Alibaba. Sự việc ngày hôm qua anh Luyện và anh Lĩnh được đưa về là để hợp tác tốt nhất, đưa ra kết luận sớm nhất liên quan đến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, với tôi là như vậy" - bà Như giải bày trong clip. Cũng theo bà Như, trong trường hợp rủi ro cao nhất là Công ty Địa ốc Alibaba không đủ tiếng nói để nói lên sự chính đáng của mình thì khách hàng cũng yên tâm vì công ty còn 600 ha đất và sẽ trả lại tiền đầy đủ cho khách hàng.