Bắt được hung thủ tưới xăng đốt người tình ở Bình Thuận

Ngày 18-8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết sau gần năm tháng bỏ trốn, Lê Minh Hoàng - kẻ phóng hỏa đốt người tình đã bị lực lượng truy nã bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bà Rịa – Vũng Tàu.



Lê Minh Hoàng tại Cơ quan điều tra. Ảnh CACC

Được biết, ngày 11-8, sau khi nhận thông tin trinh sát về việc Lê Minh Hoàng (36 tuổi) đang có mặt tại huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, một tổ trinh sát truy nã được cử đến đây xác minh.

Tối cùng ngày, công an đã bắt giữ được Hoàng khi người này vừa ra khỏi nơi trọ để đi nhậu. Hiện, Hoàng đã được di lý về Bình Thuận và Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đang điều tra làm rõ hành vi giết người của Hoàng.



Theo hồ sơ, chị Nguyễn Thị Trang (38 tuổi, trú thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý) vào thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam làm ăn và sinh sống như vợ chồng với Hoàng.

Trưa 27-3, giữa hai người có mâu thuẫn, Hoàng đã dùng xăng đổ lên đầu chị Trang rồi bật lửa đốt. Những người gần đó vào dập lửa nhưng Hoàng không cho và còn buông lời đe dọa nếu ai vào sẽ đốt luôn.

Lúc Hoàng không để ý, chị Trang chạy ra ngoài tìm nước tự đổ lên người dập lửa rồi gọi điện thoại cho cha ruột là ông Nguyễn Văn Tiết kêu cứu.

Theo ông Tiết, khi ông đến nơi nhìn cảnh con gái nằm co ro, hai tay ôm khuôn mặt đã bị cháy nám đen ông như muốn ngã quỵ. Phẫn nộ hơn, cách đó không xa, kẻ phóng hỏa đốt người vẫn nằm trên giường nhìn ra như không có chuyện gì.

Ông Tiết gọi điện thoại trình báo cơ quan công an rồi cùng mọi người đưa con đi cấp cứu. Trong suốt quá trình này, Hoàng đứng bên ngoài liên tục chửi bới với những lời lẽ tục tĩu. Sau đó Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương.



Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nhưng do vết bỏng quá nặng nên đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân bị bỏng với diện tích khoảng 20% độ II AB ở phần mặt, cổ, thân và hai tay.

Đến tháng 5-2020, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận có thông báo gửi Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an); Phòng PC02 Công an các tỉnh, thành truy tìm Lê Minh Hoàng và tiến hành trưng cầu giám định pháp y đối với nạn nhân.

Kết quả giám định, nạn nhân bị tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là 38%.