Truy tìm kẻ tưới xăng đốt người tình ở Bình Thuận

Ngày 12-5, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Thượng tá Ung Chiêu Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ký thông báo gửi Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an); Phòng PC02 Công an các tỉnh thành trong nước truy tìm Lê Minh Hoàng (36 tuổi) liên quan tới vụ tưới xăng đốt người sống chung xảy ra hôm 27-3 tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.



Lê Minh Hoàng

Theo hồ sơ, chị Nguyễn Thị Trang (38 tuổi, trú thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý) vào thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam làm ăn và sinh sống như vợ chồng với Hoàng.

Trưa 27-3, giữa hai người có mâu thuẫn, Hoàng đã dùng xăng đổ lên đầu chị Trang rồi bật lửa đốt. Những người gần đó vào dập lửa nhưng Hoàng không cho và còn buông lời đe dọa nếu ai vào sẽ đốt luôn.

Lúc Hoàng không để ý, chị Trang chạy ra ngoài tìm nước tự đổ lên người dập lửa rồi gọi điện thoại cho cha ruột là ông Nguyễn Văn Tiết kêu cứu.

Đến chiều cùng ngày, ông Tiết đến nơi mới đưa được con gái đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tuy nhiên do vết bỏng quá nặng, chị Trang đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh điều trị cho đến nay.



Ông Nguyễn Văn Tiết cho biết ông làm nghề đi biển, trưa 27-3, sau khi vào đất liền khám bệnh và dự định về Phú Quý vào 2 giờ chiều cùng ngày thì nhận được điện thoại của con gái với lời kêu cứu thảm thiết “Ba ơi đừng về, ở lại cứu con”.

Theo ông Tiết, ông chỉ nghe con kêu cứu kèm theo tiếng chửi tục của người đàn ông vang lên rồi điện thoại tắt máy không liên lạc được nữa.

Biết con gái gặp chuyện chẳng lành, ông Tiết thuê xe vào xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam tìm con. Do địa bàn rộng chưa biết con gái ở đoạn nào, vừa đi vừa hỏi thăm đến chiều cùng ngày, ông mới tìm đến nơi con gặp nạn.

Ông kể, nhìn cảnh con gái nằm co ro, hai tay ôm khuôn mặt đã bị cháy nám đen ông như muốn ngã quỵ. Phẫn nộ hơn, cách đó không xa, kẻ phóng hỏa đốt người vẫn nằm trên giường nhìn ra như không có chuyện gì.

Ông Tiết gọi điện thoại trình báo cho cơ quan công an rồi cùng mọi người đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Theo ông Tiết, trong suốt quá trình cùng mọi người đưa con gái lên xe đi cấp cứu, Hoàng đứng bên ngoài liên tục chửi bới với những lời lẽ tục tĩu. Sau đó Hoàng bỏ trốn khỏi địa Phương.

Theo Cơ quan điều tra, nạn nhân bị bỏng với diện tích khoảng 20% độ II AB ở phần mặt, cổ, thân và 2 tay.