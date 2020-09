Bắt được kẻ truy sát 3 người của gia đình vợ cũ

Tối 28-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an TP Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã bắt được Lê Minh Hải (37 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh), nghi can giết chết chị vợ cũ và gây thương tích cho hai người khác.



Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Lê Minh Hải. Ảnh: CA.

Hải bị bắt khi đang lẫn trốn ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), cách hiện trường gây án hơn 50km. Công an đang di lý Hải từ Nghệ An về Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra.

Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Hải đã dùng dao để sát hại ba người trong gia đình vợ cũ, trong đó một người đã tử vong.

Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ chiều 28-9, người dân nghe tiếng la hét thất thanh, kêu cứu tại gia đình bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, ở số nhà 59, ngõ 1, tổ 1, tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

Mọi người chạy đến nhà bà Vân thì phát hiện bà Vân và hai con là chị Bùi Thị Nhung (48 tuổi) và chị Bùi Thị Huỳnh (42 tuổi) bị thương nặng, nằm bất động.



Hai nạn nhân là Nguyễn Thị Vân cùng con gái Bùi Thị Huỳnh được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Người dân cũng nhìn thấy Hải- từng cưới con út của bà Vân, chạy khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng, chị Nhung đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện bà Vân và chị Huỳnh đang được cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an TP Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định được Hải bỏ trốn theo hướng chạy ra tỉnh Nghệ An nên đã bắt giữ.