Bắt giữ hàng chục người nước ngoài trong căn nhà ở quận 9

Đầu giờ chiều 12-6, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 9 vừa triệt phá đường dây lừa đảo bằng công nghệ cao do nhóm đối tượng người nước ngoài thực hiện.



Công an khám xét căn nhà.

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng công an ập vào căn nhà cho thuê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9 khống chế, bắt giữ khoảng 20 người nước ngoài, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan.



Nhiều người dân hiếu kỳ xem việc bắt giữ, khám xét.

Hiện công tác khám xét, ghi lời khai, mở rộng điều tra vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.