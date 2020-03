Bắt kẻ nhiều lần rạch mùng trộm tài sản

Công an huyện Phú Tân (An Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thẩm (40 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nguyễn Văn Thẩm. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo công an, khoảng 22 giờ 11-3, người dân xã Phú Bình phát hiện Thẩm có mặt ở xã, nghi là kẻ trộm nên trình báo công an.

Ngay lập tức công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Tân mời Thẩm lên làm việc.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi đồ của Thẩm có 1,2 triệu đồng và 11 điện thoại di động các loại cùng nhiều vật dụng như kiềm, kéo,... Tổng trị giá khoảng hơn 18 triệu đồng.

Thẩm khai nhận số tang vật trên do Thẩm trộm được. Cụ thể, Thẩm lợi dụng lúc người dân ngủ say đã đột nhập vào nhà rạch mùng lấy cắp tài sản ở nhiều nơi trên huyện Phú Tân.

Khi đến địa bàn xã Phú Bình để tiếp tục trộm cắp thì bị bắt giữ.

Thẩm có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.