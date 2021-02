Bắt kẻ trộm hàng loạt cây mai cảnh ở Huế

Ngày 22-2, Công an TP Huế cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phá thành công chuyên án 128M, bắt người gây ra loạt vụ trộm cây mai cảnh trên địa bàn và vùng lân cận.



Quý Lân cùng với tang vật. Ảnh: ND

Từ cuối tháng 11-2020 đến nay, trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cây mai cảnh có giá trị lớn. Công an TP Huế đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và xác lập chuyên án.

Sau một thời gian tích cực xác minh, củng cố hồ sơ tài liệu, chứng cứ, đến ngày 19-2, lực lượng chức năng đã bắt Quý Lân (sinh năm 1984, trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế) thu giữ nhiều cây mai cảnh là tang vật của các vụ trộm.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Huế đã làm rõ 4 người có liên quan đến việc tiêu thụ số mai bị mất trộm nói trên và tạm giữ nhiều cây mai nghi vấn do phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quý Lân. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Do số lượng cây mai cảnh bị trộm lớn, xảy ra nhiều địa phương, sau khi trộm đã bị cắt tỉa, thay đổi kiểu dáng cây nên khó tìm bị hại. Vì vậy, đơn vị này thông báo ai là bị hại xin liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để giải quyết.