Ngày 20-1, Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra.



Ngay trong ngày 18-1, Cơ quan Công an đã triệu tập những người liên quan, gồm: Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi; ngụ Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) làm nghề nghiệp thợ mộc và chị NTL (27 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) là mẹ đẻ cháu A.



Huyên đã bị công an tạm giữ hình sự. Ảnh CACC

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Huyên để điều tra về tội giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Công an cũng thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Huyên.

Trước đó, theo gia đình, bố mẹ cháu A sinh được 3 người con, trong đó A là út. Tháng 6-2021, bố mẹ ly hôn, A về sống với mẹ, còn bố nuôi hai chị lớn.

Từ lúc này, A ba lần phải nhập viện: Lần đầu xuất hiện dị vật ở mũi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần thứ hai ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lần thứ ba chỉ cách đây một tháng, phát hiện ba cây đinh nhỏ trong đường tiêu hóa...

Trưa ngày 20-1, trao đổi với PV, ông nội cháu A. cho biết, hiện cháu vẫn hôn mê, các bác sỹ vẫn đang tích cực điều trị.

Vụ án đang được cơ quan chức năng làm rõ.