Bắt nhiều người mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính tiền tỉ

Ngày 25-7, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Thế Hải (56 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (35 tuổi) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài ra, bị can Chu Quốc Vui (59 tuổi, cùng ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cũng bị khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hoãn xuất cảnh về tội trốn thuế.



Bị can Phạm Thế Hải (trái) và Nguyễn Hoàng Sơn. Ảnh: CACCCác

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hải đã tự lập năm công ty để mua 19 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH Thương mại Việt Phong (trụ sở tại TP.HCM) rồi ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào.

Ngoài ra, Hải còn mua, bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.



Hóa đơn trái phép công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Còn bị can Sơn mua hơn 100 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp ở TP.HCM rồi ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho nhiều công ty khác ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp… thu lợi bất chính trên 1,1 tỉ đồng.

Riêng bị can Vui được xác định đã có hành vi sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp từ Hải và Sơn, nhằm mục đích hạch toán hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế GTGT qua đó trốn thuế trên 3,5 tỉ đồng.