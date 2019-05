Bắt nhóm đòi tiền bảo kê quán của người Hàn Quốc ở Đà Nẵng

Ngày 2-5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Quảng (32 tuổi), Trần Văn Trường (20 tuổi), Lê Văn Hậu (20 tuổi, cùng ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) tội cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, công an cũng tạm giữ Huỳnh Lê Hoàng (20 tuổi, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để điều tra với vai trò đồng phạm.



Nhóm đòi tiền bảo kê người Hàn Quốc. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2018, nhóm của Quảng chuyên đi đòi tiền bảo kê của một số doanh người Hàn Quốc mở quán nhậu tại Đà Nẵng. Số tiền bảo kê mỗi quán là 2 triệu đồng/tháng. Quán heo nướng BBQ số 2 đường Chu Huy Mân (phường Mân Thái) là địa điểm thường xuyên của nhóm này đến lấy tiền hàng tháng.



Tối 12-4, Quảng rủ Trường và Hoàng đến quán heo nướng BBQ lấy tiền bảo kê. Khi đến nơi, Quảng vào một mình gặp quản lý là ông Park Sung Kwan (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đòi tiền.

Lúc này, ông Park từ chối trả tiền liền bị Quảng lấy kéo ở quầy thu ngân cắm mạnh xuống bàn để dằn mặt, hù dọa khiến mọi người trong quán hoảng sợ.

Thấy vậy, một người bạn của quản lý Park (cùng quốc tịch Hàn Quốc) đứng ở quầy liền thỏa thuận sẽ trả tiền bảo kê lần cuối cùng cho Quảng. Quảng đồng ý nhận tiền thì công an bắt quả tang.

Trước khi bị bắt, ngày 5-4, Quảng cùng Hậu cũng đã đến quán này đòi tiền bảo kê nhưng không có tiền nên đã đánh nam nhân viên tại đây bị thương.