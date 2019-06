Bắt nhóm tổ chức cho người Trung Quốc đánh bạc ở Đà Nẵng

Tối 8-6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao 35 người Trung Quốc sử dụng mạng Internet để lừa đảo, tổ chức đánh bạc… Những người này được đưa từ Đà Nẵng ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) bằng chuyên cơ và bàn giao cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu này.



Nhóm người Trung Quốc hoạt động cờ bạc bị tại TP Vũng Tàu bị công an bắt hồi cuối năm 2018. Ảnh: T.KHÁNH

Thiếu tướng Viên cũng là người trực tiếp chỉ đạo 6 tổ bất ngờ kiểm tra tại các địa điểm hoạt động của những người Trung Quốc vi phạm tại Đà Nẵng gồm: Nhà số 74 Nguyễn Đình Chiểu (phường Khuê Mỹ); nhà số 116 Dương Tôn Hải (phường Hòa Hải); nhà số 10 Hoài Thanh (phường Mỹ An); chung cư Mường Thanh số 51 Trần Bạch Đằng (phường Mỹ An, cùng quận Ngũ Hành Sơn); nhà số 5 Bằng Lăng 5 thuộc khu đô thị Euro Vila; khách sạn Legacy347-349 Trần Hưng Đạo (cùng phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Chuyên án này thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an triệt phá những nhóm người Trung Quốc sử dụng Visa du lịch đến nhiều tỉnh thành trên cả nước để phạm pháp là trong đó có Đà Nẵng. Theo đó, họ sử dụng mạng internet ở Viêt Nam để tố chức đánh bạc cho người Trung Quốc.

Trước đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 24 người Trung Quốc và một phụ nữ người Việt Nam với hành vi phạm pháp trên.