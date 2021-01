Ngày 9-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thanh Kiệt (44 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Kiệt có quen biết với một người tên Mỹ ở Campuchia. Chiều 28-12-2020, Mỹ câu móc cho Kiệt tham đưa hai người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với giá 500.000 đồng/người.

Rạng sáng 29-12-2020, khi Kiệt đang chuẩn bị tổ chức đưa người qua sông thuộc trấn Long Bình, huyện An Phú để xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị Công an huyện An Phú phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, phát hiện và bắt giữ.