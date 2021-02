Bắt thanh niên trộm 2 dây chuyền vàng

Ngày 10-2, thông tin từ huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tam giam đối với Vũ Xuân Linh (SN 1993, trú tại xã Đức Xuyên) để điều tra, làm rõ về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 8-2, lực lượng Công an xã Đức Xuyện nhận được tin báo của gia đình ông Phan Văn Phương (ở thôn Xuyên Nghĩa, xã Đức Xuyên) về việc bị mất một ví da, hai sợi dây chuyền bạc và bốn điện thoại.



Linh tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Xuyên đã trình báo đến cơ quan công an huyện, đồng thời triển khai lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua công tác rà soát, xác minh các đối tượng nổi trên địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đức Xuyên phát hiện Vũ Xuân Linh có nhiều biểu hiện nghi vấn và là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy nên đã triệu tập về trụ sở công an xã để làm việc.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, tối 7-2, sáng 8-2, phát hiện nhà ông Phương điện sáng, cửa sau mở nên Linh trèo tường đi vào trong nhà lấy trộm toàn bộ tài sản nói trên rồi mang về nhà cất giấu.

Sau khi bị công an xã phát hiện, điều tra, Linh đã giao nộp bốn chiếc điện thoại và một chiếc ví da. Từ lời khai của Linh, Công an xã Đức Xuyên đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Krông Nô tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng và phát hiện, thu giữ thêm hai sợi dây chuyền bạc.