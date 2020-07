Bắt thêm phó giám đốc trong vụ sai phạm ở Bình Thủy, Cần Thơ

Trưng cầu giám định thiệt hại Liên quan đến sai phạm đất đai ở quận Bình Thủy, ngày 1-7, tại buổi họp báo định kỳ quý II, Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thông tin tiến độ điều tra vụ án được thực hiện theo đúng luật định. Riêng về trách nhiệm liên quan của lãnh đạo quận, Đại tá Thăng cho hay Công an TP Cần Thơ đã ban hành quyết định trưng cầu giám định về chuyên môn và thiệt hại gửi cho Bộ TN&MT để có kết luận. “Đến thời điểm này, chúng tôi chưa có kết luận về nội dung này” - phó giám đốc Công an TP Cần Thơ thông tin thêm.