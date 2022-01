Chiều 10-1, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đã phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Bình Dương triệt phá thành công đường dây ma túy lớn, hoạt động xuyên tỉnh.



Hồ Sỹ Tình bị bắt ở Bình Dương di lý về Nghệ An để phục vụ công tác điều tra đường dây ma túy lớn. Ảnh: CA

Bốn nghi phạm đã bị bắt giữ gồm Hồ Sỹ Tình (26 tuổi, quê thôn 7, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn), Bùi Đức Anh (27 tuổi, trú thôn 1 xã Thạch Sơn), Trần Văn Mại (25 tuổi, trú thôn 4 xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) và Lê Văn Thẩm (20 tuổi, trú thôn 2 xã Hoa Sơn).

Thời gian gần đây, lực lượng trinh sát ma túy Công an huyện Anh Sơn đã phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để trung chuyển ma túy đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn đã kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để xin xác lập chuyên án.



Nghi phạm Trần Văn Mại bị bắt. Ảnh: CA.

Sau thời gian điều tra, Ban chuyên án xác định Tình- từng nghiện ma túy, nay là đối tượng cầm đầu đường dây phạm tội ma túy.

Tình từng được áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc và trở về địa phương từ cuối năm 2020. Sau khi kết thúc việc cai nghiện, Tình vào cư trú và làm ăn tại Bình Dương và thiết lập đường dây ma túy. Tình điều hành Anh, Mại, Thẩm nhận ma túy từ biên giới Lào-Việt về huyện Anh Sơn rồi mang vào phía Nam.

Anh bị bắt khi đang mang 4kg ma túy đá trị giá khoảng 800 triệu đồng đi tiêu thụ. Cùng lúc đó, một tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt giữ thành công Mại và Thẩm.



Tang vật ma túy tổng hợp. Ảnh: CA.

Từ lời khai của ba nghi can trên, Ban chuyên án nhanh chóng lên đường phối hợp Công an tỉnh Bình Dương xác định vị trí, nơi cư trú của Tình. 'Trùm" Tình bị bắt khi đang trú ở khu phố Đông An 2, Phường Bình Hòa, T.P Thuận An, Bình Dương.

Xác định ngoài 4 kg ma túy đá mà Ban chuyên án thu giữ trước đó, Tình còn cất giấu trong rừng một lô hàng khác đã nhận từ các đối tượng bên Lào nhưng chưa kịp đem đi tiêu thụ.



Bùi Đức Anh bị bắt cùng tang vật 4kg ma túy đá. Ảnh: CA.

Ngày 7-1, Công an huyện Anh Sơn phối hợp Công an huyện Con Cuông, Đồn biên phòng Môn Sơn (Nghệ An) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy huy động lực lượng lên rừng truy tìm số ma túy còn lại của Tình.

Sau một ngày ròng rã, lật từng thước đất khu vực rừng mà Tình cùng đồng bọn đã khai, tổ công tác phát hiện và thu giữ 10.000 viên ma túy tổng hợp chôn dưới gốc cây rừng.

Hiện Công an huyện Con Cuông và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.