Bắt vụ buôn lậu khẩu trang bằng đường thủy sang Campuchia

Ngày 22-3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa bắt giữ vụ xuất lậu 50.000 chiếc khẩu trang qua biên giới Campuchia.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 5 phút cùng ngày, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước tổ chức tuần tra, mật phục phòng, chống vi phạm pháp luật trên sông Tiền. Khi đi đến đoạn thuộc thủy phận ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự thì phát hiện Mai Hữu Phước (32 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự) điều khiển ghe gỗ đi từ phía Việt Nam sang Campuchia (cách đường biên giới khoảng 100 m) có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.



Lực lượng chức năng kiểm đếm số khẩu trang xuất lậu. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên ghe cất giấu 20 thùng khẩu trang y tế loại bốn lớp, với tổng cộng 50.000 chiếc khẩu trang y tế.

Tại thời điểm này, Phước không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số khẩu trang nêu trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

