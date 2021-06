Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với công an các đơn vị, địa phương truy bắt thành công bị can Phạm Minh Chí (25 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), người đã trốn khỏi trạm tạm giam của Công an huyện Mỏ Cày Nam vào ngày 17-6.

Hiện công an đang truy bắt bị can còn lại tên Dinh, người bị tạm giam chung và cùng bỏ trốn với Chí.



Can phạm Phạm Minh Chí bị bắt khi bỏ trốn khỏi trại tạm giam. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, Phạm Minh Chí và Dinh cùng bị tạm giam tại trại tạm giam công an huyện Mỏ Cày Nam cùng về tội trộm cắp tài sản.



Vào ngày 17-6 Chí và Dinh cùng trốn thoát khỏi trại tạm giam.

Ngay sau khi phát hiện, Công an huyện Mỏ Cày Nam đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng và công an các địa phương tổ chức truy bắt.



Lực lượng chức năng truy bắt các bị can. Ảnh: CTV

Vào ngày 20-6, Chí bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Châu Thành.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt bị can còn lại.