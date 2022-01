Sáng ngày 27-1, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là mẹ ruột của Đươnl.



Chau Đươnl cùng hung khí gây án. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, cho rằng Đươnl không lo làm ăn chỉ biết tụ tập ăn chơi nên bà Nèang Béch (43 tuổi) thường xuyên la mắng Đươnl. Chiều tối 25-1, hai mẹ con tiếp tục xảy ra cự cãi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, trong lúc bà Béch ngủ thì Đươnl cầm kéo đi lại vén mùng đâm mẹ hai nhát.



Hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Bà Béch liền chui xuống gầm giường trốn. Lát sau nạn nhân bỏ chạy ra ngoài nhưng không may bị vấp té, lúc này Đươnl tiếp tục dùng kéo đâm mẹ thêm nhiều nhát.

Chưa dừng lại, Đươnl còn lấy khúc gỗ đánh vào người mẹ. Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó Đươnl đã bị bắt giữ và thừa nhận hành vi giết mẹ.