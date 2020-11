Bình Dương: Nhóm nhậu vỉa hè bị ô tô hất văng

Sáng 16-11, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe ô tô 7 chỗ lao lên vỉa hè và hất văng nhiều người.



Tài xế có dấu hiệu say xỉn được đưa về trụ sở công an làm việc. Ảnh: XĐ

Theo thông tin ban đầu, khuya 15-11, một nhóm người trong cùng một gia đình ngồi nhậu ở vỉa hè trên đường quốc lộ 1K (phường Đông Hoà, TP Dĩ An, Bình Dương).

Khi đang nhậu thì chiếc xe ô tô 7 chỗ 60A-298.10 chạy trên quốc lộ theo hướng TP.HCM đi Đồng Nai do một người đàn ông điều khiển bất ngờ lao đến hất văng nhóm người này.

Chiếc ô tô này chỉ dừng lại khi tông trúng một xe ô tô khác đang dừng bên lề đường.

Vụ tai nạn đã khiến ít nhất bốn người bị thương nặng (có một trẻ em). Hiện tại, ba người đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Theo một số người dân, do túi khí của xe ô tô 7 chỗ bung ra nên tài xế chỉ bị thương nhẹ. Tài xế xe có dấu hiệu say xỉn đã được đưa về trụ sở công an phường để làm việc.