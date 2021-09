Điều tra tại nhiều địa phương Thời gian qua, Bộ Công an phối hợp cùng công an các địa phương điều tra hàng loạt vụ án liên quan đến sai phạm trong công tác đấu thầu thiết bị dạy học, xảy ra tại nhiều tỉnh khác nhau. Tại Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh này. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Hằng (nguyên giám đốc Sở GD&ĐT, thời điểm bị bắt là phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để điều tra về tội danh trên. Ngoài ra, tám người khác cũng bị khởi tố với cáo buộc tương tự. Tại Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh này, liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học. 15 bị can bị khởi tố để điều tra về tội danh trên, trong đó bà Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT) cùng hàng loạt cán bộ của cơ quan này đã bị bắt tạm giam.