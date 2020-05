Cảnh sát bắt kẻ mua bán ma túy thủ súng đã lên đạn

Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thọ Hiếu (39 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra đường dây mua bán ma túy.



Tang vật súng đạn, dao, Công an huyện Hưng Nguyên thu giữ. Ảnh: CA

Sau một thời gian theo dõi, lúc 10 giờ 30 ngày 17-5, tại khu vực chung cư Phú Mỹ Trung (số 3 Mai Hắc Đế, TP Vinh) Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt quả tang Hiếu đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lúc này, Hiếu có khẩu súng quân dụng đạn đã lên nòng nhưng bị các trinh sát bắt gọn, không kịp chống đối.



Nguyễn Thọ Hiếu bị bắt giữ. Ảnh: CA

Tang vật công an thu giữ có 6.000 viên hồng phiến, một khẩu súng quân dụng với bốn viên đạn đã lên nòng và một con dao.

Khám xét nơi Hiếu ở tại phòng 607, chung cư Phú Mỹ Trung, lực lượng chức năng thu giữ thêm 120 g ma túy đá, 600 viên hồng phiến, 100 viên thuốc lắc, một khẩu súng colt, một súng kíp, hai hộp tiếp đạn, một con dao...

Thời gian qua, Hiếu từng mang súng, đạn trong người để mang ma túy từ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vào Hà Tĩnh để tiêu thụ.



Tang vật hồng phiến. Ảnh: ĐL

Ngoài mang theo vũ khí nóng để chống trả cảnh sát, Hiếu còn thủ sẵn lượng lớn xăng để sẵn sàng tiêu hủy phương tiện và ma túy nếu bị phát hiện.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra.