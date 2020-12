Cha bị khởi tố vì xông vào lớp học đánh bạn của con

Chiều 21-12, UBND TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) tổ chức họp báo thông tin về vụ việc một học sinh bị hành hung tại Trường THCS Tân Bình.

Tại cuộc họp, Trung tá Hoàng Trung Hà, Phó Trưởng Công an TP Điện Biện Phủ, cho biết cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Triệu Ngọc Phương (35 tuổi, trú tại TP Điện Biên Phủ) để điều tra tội cố ý gây thương tích.



Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: UYÊN TRANG

Thông tin thêm, ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, cho hay đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ 15 ngày đối ông Phạm Sỹ Quý, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình - nơi xảy ra vụ việc học sinh bị đánh, để xem xét trách nhiệm có liên quan.

Báo cáo ban đầu cho thấy vào sáng 9-12, em NQH và TLNM (học sinh lớp 6A4, trường THCS Tân Bình) nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi tan học, em H. đấm vào mặt em M.

Đến khoảng 13 giờ 45 cùng ngày, ông Phương là phụ huynh của em M. đã vào trong lớp 6A4 để đánh em H. và yêu cầu học sinh này ra ngoài khu vực trường.

Một lúc sau, giáo viên phát hiện sự việc và báo cáo Ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường gọi hai học sinh lên để nắm bắt sự việc, kiểm tra tình hình sức khỏe, yêu cầu các em viết bản tường trình.

Tiếp đó, nhà trường mời phụ huynh của hai em đến trường để giải quyết vụ việc. Tại buổi làm việc, hai bên gia đình thống nhất xin tự giải quyết tình cảm.

Tuy nhiên, do ông Phương không đến giải quyết theo lời hẹn, gia đình em H. đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, công an tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với học sinh H. Kết luận giam định cho thấy em bị tổn hại sức khỏe 1%.