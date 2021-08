Ngày 19-8, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên đã tạm giữ hình sự Võ Hoàng Sơn (24 tuổi, ngụ xã Đông Thái) về hành vi cố ý gây thương tích.



Nạn nhân trong vụ việc là ông Trần Thanh Toàn (45 tuổi, ngụ cùng địa phương).



Hiện trường vụ việc (ảnh trái) và vết thương của ông Toàn (ảnh phải). Ảnh: VĂN VŨ

Sơn làm nghề thợ xăm ở địa phương, còn ông Toàn là hàng xóm, nhà ở đối diện.

Khoảng 10 năm trước Sơn và ông Toàn từng có mâu thuẫn. Thời điểm đó, theo lời thuật của Sơn, ông Toàn vu cho Sơn là kẻ trộm vặt và túm cổ đánh.

Kể lại việc này với gia đình chuyện bị đánh, bà nội của Sơn sau đó đã qua gặp ông Toàn để nói chuyện, tuy nhiên, cuộc nói chuyện không thành và Sơn tiếp tục bị ông Toàn xúc phạm.

Từ đó về sau, mỗi khi gặp ông Toàn thì Sơn ám ảnh chuyện cũ.

Tối 15-8, khi thấy ông Toàn đang cởi trần đứng trước nhà, Sơn quyết “rửa” mối hận 10 năm trước nên vào nhà lấy dao (đặt mua trên mạng) rồi bất ngờ chạy sang chém vào người làm ông Toàn.



Võ Hoàng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Sau khi gây án, Sơn đem dao về nhà giấu và bỏ trốn, ông Toàn được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Đến trưa 18-8, Sơn bị Công an huyện An Biên bắt giữ khi đang trốn trong một căn chòi ngoài vuông tôm của người dân. Theo Công an Kiên Giang, Sơn từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.