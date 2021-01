Chở 1,3kg ma túy từ Quảng Trị vào Huế tiêu thụ thì bị bắt

Sáng 19-1, Phòng CSĐT phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá một đường dây vận chuyển ma túy từ Quảng Trị đưa vào Huế tiêu thụ.



Vũ Văn Đức tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Vào lúc 16 giờ 20 ngày 18-1, tại đường Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP.Huế), lực lượng phòng CSĐT phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Vũ Văn Đức (trú khu phố 11, phường 5, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đi trên xe ô tô 74A-118.27 do Nguyễn Hùng (trú phường 2, TP.Đông Hà) điều khiển có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại đây, lực lượng Công an thu giữ hơn 995 gam ma túy loại Ketamine; 2.688 viên hồng phiến có khối lượng hơn 271 gam, tổng khối lượng thu giữ gần 1,3 kg ma túy tổng hợp.

Qua khai thác ban đầu, Đức khai nhận đã thuê xe của Hùng để vận chuyển ma túy loại Ketamine vào Huế giao bán giúp cho một người đàn ông tên Nô ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) với số tiền công là 20 triệu đồng. Còn số hồng phiến là do Nô cho Đức.

Hiện phòng CSĐT phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với phòng CSĐT phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Trị khám xét nơi ở của Đức, đồng thời làm rõ những người liên quan.