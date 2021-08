Ngày 27-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông NTP (33 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều).

Ông P. bị phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó ngày 22-7, ông P. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân và trang fanpage “Phước Cần Thơ” đăng bài viết có nội dung, clip “Tiếp tế lương thực gấp giúp bà con mắc kẹt đói 2 ngày”, tại khu nhà trọ ở phường Tân Phú, quận Cái Răng.

Ngày 29-7, trang fanpage “Phước Cần Thơ” tiếp tục phát trực tiếp tại khu dân cư 3A phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Tài khoản NTP. còn đăng tải nội dung “Cần Thơ thất thủ rồi, hoang mang quá - Dương tính, Rạch Vinh, Mỹ Khánh, Phong Điền…”

Theo công an nội dung bài viết, thông tin trong các video của P. là sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng chống dịch của thành phố, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Công an quận Ninh Kiều cũng đã mời ông P. lên làm việc nhắc nhở nhưng sau đó ông P. vẫn tiếp tục tái phạm.