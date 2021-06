Ngày 29-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hận (32 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú) để điều tra về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.



Nguyễn Văn Hận. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28-6, Tổ công tác thuộc lực lượng An ninh Công an huyện phối hợp cùng Công an thị trấn Long Bình tuần tra trên sông Bình Di (thuộc ấp Tân Khánh). Tại đây tổ công tác phát hiện Hận đang điều khiển xuồng máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, Hận bỏ trốn để lại phương tiện.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện Lê Thị Ngọc Anh (21 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) đang nằm dưới khoang xuồng nên mời về trụ sở làm việc. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày Hận bị bắt giữ.



Cô gái nằm dưới khoang xuống hòng qua mặt lực lượng chức năng để xuất cảnh trái phép. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, Hận khai được một người phụ nữ ở Campuchia kết nối đưa Ngọc Anh xuất cảnh trái phép với giá 16 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, Hận kêu Ngọc Anh nằm dưới khoang xuồng để đưa qua xong nhưng kế hoạch thất bại và bị bắt.

Hiện Công an huyện An Phú đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.