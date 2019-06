Côn đồ xông vào đánh nữ chủ nhà chấn thương não

Ngày 9-6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng Công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ một phụ nữ tố bị nhóm côn đồ xông vào nhà hành hung. Hiện lực lượng công an đã làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Chiều cùng ngày, Đại tá Trần Văn Xuân – Trưởng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho hay, đơn vị đã vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin bà Trương Thị Thoa (50 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) tố bị nhóm côn đồ hành hung.



Nhóm côn đồ đánh bà Thoa. Ảnh: clip.

Đồng thời, đại tá Xuân cho biết sẽ yêu cầu bà Thoa giám định thương tích.

Theo bà Thoa, đầu năm 2018 bà mua vật liệu xây dựng tại cơ sở T.H do T.V.T làm chủ. Sau khi mua gần 200 triệu, bà thấy vật liệu tại cửa hàng này có giá cao hơn nên trả hết tiền nợ và không mua nữa.

Do bà Thoa mua vật liệu ở cửa hàng khác nên bị T. thù ghét và cho rằng bà còn nợ không chịu trả.

Khoảng 14 giờ ngày 3-6, bà Thoa ngồi nhặt rau tại nhà thì có bốn người đàn ông trong đó có T.V.T xông vào nhà la lớn, yêu cầu bà Thoa trả nợ số tiền 30 triệu đồng. Bà Thoa khẳng định đã trả xong nợ nần và có hóa đơn thanh toán.



Bà Thoa được chăm sóc tại Bệnh viện. Ảnh: TT

Lúc này, một người đàn ông trong nhóm đá thẳng vào mang tai, cổ bà Thoa khiến nạn nhân ngã nhào xuống đất. Hành động của đối tượng hết sức hung dữ.

Một lúc sau, nhóm người này bỏ đi, còn bà Thoa được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Thăng Hoa (huyện Thăng Bình) điều trị. Qua khám sàng lọc, bác sĩ cho biết bà Thoa bị chấn thương sọ não kín.

Đến chiều tối 3-6, một nhóm đối tượng gồm 6 người tiếp tục đến nhà hăm dọa và ném đá vào nhà bà.

Vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.