Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tìm người theo đơn tố giác

Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) ra thông báo tìm người liên quan theo tố giác của người dân.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đang giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đơn tố giác của ông Phạm Văn Việt (sinh năm 1967, HKTT: 77 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Trong quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT cần làm việc với người liên quan là ông Trương Việt Hùng (sinh năm 1963, thường trú thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau).

Tuy nhiên, khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT xác minh tại nơi ở của ông Hùng thì không xác định ông Hùng ở đâu, làm gì.

Để đảm bảo quyền lợi của ông Trương Việt Hùng cũng như tiến độ giải quyết được đúng quy định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT yêu cầu ông Trương Việt Hùng đến ngay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT (số 15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, BR-VT gặp Điều tra viên Bùi Xuân Thái, số điện thoại: 0932.627.279) để làm việc.

Sau 20 ngày kể từ ngày thông báo, ông Trương Việt Hùng không có mặt làm việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT sẽ xử lý theo quy định.