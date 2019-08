Công an bắt giam em rể chủ quán Phở Hòa Pasteur

Ngày 5-8, một nguồn tin riêng của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Anh Tuấn, tên thường gọi là Phương (43 tuổi), ngụ phường 8, quận 3, TP.HCM, là em rể chủ quán Phở Hòa Pasteur, để điều tra về hành vi làm giấy tờ giả và có dấu hiệu lừa đảo.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Tuấn và đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến nhiều siêu xe mà Tuấn đã cầm cố, mua bán thời gian qua.



Nhiều thanh niên xăm trổ liên tục xuất hiện.

Trong một diễn biến khác liên quan đến việc nhiều nhóm đòi nợ tạt sơn, mắm tôm vào quán Phở Hòa Pasteur (260C Pasteur, quận 3), đến thời điểm hiện tại, Công an quận 3, Công an TP.HCM đã xác định có hai nhóm tham gia và đang tạm giữ hình sự những người này lấy lời khai, củng cố chứng cứ để xử lý.



Đối với Công ty Dịch vụ thu hồi nợ Đại Hải (Móng Cái, Quảng Ninh, có chi nhánh tại Hóc Môn, TP.HCM) được một chủ nợ ủy quyền đòi nợ ông Trần Anh Tuấn 2,2 tỉ đồng đã cung cấp các hợp đồng, ủy quyền. Công ty này tiếp tục khẳng định họ không tham gia vào việc ném mắm tôm, tạt sơn vào quán Phở Hòa.

Như PLO đã đưa tin, Phở Hòa Pasteur là quán phở danh tiếng 50 năm có tên trong những sách hướng dẫn ăn ngon và địa điểm ẩm thực nổi tiếng ở TP.HCM nên quán luôn có nhiều khách nước ngoài.

Vào sáng 31-7, hàng chục thực khách trong đó có cả khách nước ngoài đang ăn điểm tâm đã tháo chạy tán loạn khi có bốn thanh niên bất ngờ xuất hiện, tạt sơn và mắm tôm vào quán rồi tẩu thoát.



Thanh niên tạt sơn, mắm tôm vào quán phở.

Vụ việc không chỉ xảy ra lần đầu mà trước đó, vào tối 30-7, quán cũng bị một nhóm thanh niên dừng xe máy lại tạt sơn đỏ và theo ông Phạm Tùng Linh, chủ quán phở, thì từ ngày 1 đến 31-7, quán đã tám lần bị tương tự.

Sau mỗi lần bị tạt chất bẩn, gia đình đều trình báo công an phường cũng như cung cấp các hình ảnh do camera ghi lại. Chủ quán Phở Hòa Pasteur cho hay: “Thời điểm trên và đến hiện nay, mỗi lần ra ngoài là người trong gia đình đều trong tâm thế đề phòng, kinh doanh thì đình trệ và luôn sống trong sợ hãi”.

Nguyên nhân Phở Hòa Pasteur bị quấy phá, theo ông Linh là do hơn một tháng qua có nhiều nhóm người đến quán tìm em rể của ông là Trần Anh Tuấn để đòi nợ.

Ông Linh khẳng định người em rể này có công việc kinh doanh riêng, không liên quan gì đến quán phở nhưng nhóm người đòi nợ lại buộc gia đình ông phải có trách nhiệm trả nợ thay và gia đình ông đã từ chối sự áp đặt vô lý này.



Nhiều người bị dính sơn, mắm tôm.

Ngày 31-7, sau khi PLO thông tin sự việc, Công an quận 3, Công an TP.HCM đã vào cuộc, riêng Công an phường 8, quận 3 đã cử dân phòng, cảnh sát túc trực bảo vệ quán Phở Hòa.

Theo chủ quán Phở Hòa, sau hai ngày đóng cửa để sửa chữa hiện quán đã mở cửa trở lại.



Nguồn tin của chúng tôi cho biết ngoài việc mời gia đình lấy lời khai, cơ quan CSĐT cũng đang tìm những thực khách từng bị tạt sơn, mắm tôm trúng khi đi ăn ở quán Phở Hòa Pasteur hợp tác cung cấp thông tin.

Được biết dư luận nhiều nơi đang rất phẫn nộ, bất bình bởi giữa trung tâm Sài Gòn, một quán phở danh tiếng, địa chỉ ẩm thực của nhiều du khách trong và ngoài nước lại bị công khai hành xử trái pháp luật cả thời gian dài.