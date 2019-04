Công an Bình Dương thông tin vụ thảm sát 3 người

Sáng 25-4, Công an tỉnh Bình Dương họp báo công bố thông tin về vụ thảm án 3 người chết trong cùng gia đình xảy ra tại thị xã Tân Uyên. Cuộc họp báo có rất nhiều phóng viên đến đưa tin.



Đại tá Trần Văn Chính-Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình thông tin về vụ án

Đại tá Trần Văn Chính - phó giám đốc Công an Bình Dương, trưởng ban chuyên án - cho hay nghi phạm Luận gây án một mình, công an chưa xác định có dấu hiệu đồng phạm.

Khi làm việc với công an, nghi phạm khai gây án do bực tức vì bị nạn nhân Trần Thị Quỳnh N., 17 tuổi "coi thường". Lý do vì khi Luận thường xuyên tới quán cà phê của nhà Nhi thì mở phim "không lành mạnh" ra coi nên Luận bị N. đuổi về.

Tuy nhiên, công an cũng sẽ làm rõ có động cơ cướp tài sản hay không.

Theo thông tin ban đầu, Luận thường hay sang nhà bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) uống cà phê. 0h ngày 24-4, Luận đã mang theo hung khí đột nhập vào nhà bà Cúc.

Nghi phạm cạy mái tôn vào nhà thì bị chủ nhà phát hiện nên đã dùng mã tấu chém bà Cúc tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng tiếp tục sát hại N. và bé Nguyễn Thị Bảo Ng. (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Công an cũng đã thu giữ một số hung khí bị Luân vứt bỏ cách hiện trường khoảng 100m.



Nghi phạm Luận đã bị bắt giữ

Theo công an, quá trình điều tra, công an đã sàng lọc hàng trăm đối tượng. Qua đó, xác định Luận là nghi phạm chính. Trong quá trình làm việc với công an, ban đầu Luận chối tội nhưng sau đó, người này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an xác minh cho biết đối tượng Luận trước đây từng đi làm công nhân, nhưng thời điểm gây án thì đã nghỉ việc.

Về động cơ gây án, đại tá Trần Văn Chính cho biết mặc dù nghi phạm khai là do mâu thuẫn với con gái của bà Cúc, tuy nhiên do vẫn đang trong quá trình điều tra nên công an vẫn chưa kết luận. Sau khi tiếp tục điều tra, thu thập thêm chứng cứ, công an sẽ tiếp tục cung cấp sau.

Theo báo cáo điều tra, qua khám nghiệm hiện trường bé gái Nguyễn Thị Bảo T. được phát hiện nằm sấp ngay giữa nhà dưới, bà Cúc nằm trên giường trong phòng ngủ, mặt bị phủ bởi 1 tấm chăn, còn người con gái của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. thì nằm chết ở hành lang lối đi giữa nhà trên và nhà dưới. Căn nhà không có dấu hiệu không phát hiện dấu vết bị lục soát.



Hung khí mà Luận sử dụng gây án đã bị công an thu giữ

Qua khám nghiệm tử thi các nạn nhân bị gần 50 vết chém trên người, trong đó có nhiều vết chém ở vùng mặt.

Theo báo cáo điều tra ban đầu, Luận là hàng xóm của bà Cúc. Hàng ngày, Luận thường qua nhà bà Cúc uống cà phê. Qua nói cách nói chuyện Luận tự cảm thấy, chị N. (con gái bà Cúc) coi thường mình nên ôm hận trong lòng.

Ngày 23-4, sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc, Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ đến chị Nh. nên đến nhà gây ra thảm án.

Khoảng 0 giờ ngày 24/4, Luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm 03 con dao,1 cây mã tấu rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Lúc này, bà Cúc thức dậy, thấy vậy Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ và tiếp tục ra tay sát hại chị N. và cháu T.. Sau khi gây án, đối tượng trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng gần 200 mét rồi quay về nhà.

Để tránh bị phát hiện hung thủ đã dùng dây kẽm cột chặt 5 phòng trọ sát nhà nạn nhân. Qua làm việc, Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.

Như PLO đã đưa tin, khoảng gần 7 giờ khi Trần Thị Minh Phương đi làm về thì qua nhà bà ngoại (bà Cúc) đón con gái thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài. Gọi mãi không thấy động tĩnh gì. Khi nhìn qua cánh cửa thì phát hiện người con gái nằm bất động trên vũng máu. Chị hoảng hồn chạy qua nhờ người thân và hàng xóm phá cửa bên hông nhà để vào xem thì phát hiện 3 người đã chết trên vũng máu.

Tại buổi họp báo, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã thường nóng cho ban chuyên án 100 triệu đồng.