Công an dỏm 'trang bị tận răng' vào nhà dân đọc lệnh bắt người

Ngày 30-8, Công an quận 11 (TP.HCM) lấy lời khai, lập hồ sơ điều tra vụ giả công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người xảy ra trên địa bàn.



Thông tin ban đầu, khuya 29-8, một chiếc ô tô biển xanh 80B… dừng trước cửa nhà của bà Lim Thị H. (54 tuổi, ngụ phường 7, quận 11).

Hai người đàn ông mặc sắc phục thiếu tá và thiếu úy đĩnh đạc bước xuống, xưng là người của Cục cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an.



Tang vật công an thu giữ trên người hai côn an "dỏm". Ảnh HT

Bà H. được yêu cầu vào nhà để hai người này đọc lệnh bắt. Tuy nhiên, gia chủ thấy điều bất thường khi không có sự hiện diện của lực lượng chức năng địa phương để chứng kiến.

Người thân của bà H. lập tức gọi báo công an phường 7. Ngay lập tức, lực lượng chức năng thuộc phường 7 và Công an quận 11 có mặt yêu cầu hai người xưng là bộ công an xuất trình giấy tờ.

Hai người này vẫn bình tĩnh đưa ra các giấy tờ, thẻ nghành, lệnh bắt khám xét nhưng đều là giả.

Tại trụ sở công an, hai người này được xác định là Trần Văn Sơn (41 tuổi, ngụ phường 4, quận Tân Bình) người còn lại là Trần Hồng Thái (37 tuổi, ngụ ở tỉnh Hưng Yên).

Hiện nguyên nhân và động cơ của hai người này đang được làm rõ.