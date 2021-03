Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tuấn, Mai Công Nam, Mai Công Nguyên, Hồ Sỹ Đại, Mai Công Đồng, Mai Xuân Ba (đều cùng quê thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Để phục vụ điều tra, Công an quận 12 cũng truy bắt thêm ba người khác.

Từ món nợ 1,4 tỉ đồng lãi suất 10%/tháng

Theo Công an quận 12, ngày 23-1, Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12) tiếp nhận tin trình báo của ông HNL (61 tuổi, ngụ quận 12) về việc thường xuyên bị những người lạ mặt tới đập phá, chửi bới, tạt sơn đòi nợ. Nguyên nhân là do anh PNP (46 tuổi, thường trú quận 12, là em vợ của ông L.) đã vay tiền của Tuấn ba lần, tổng cộng 1,4 tỉ đồng, lãi suất 10%/tháng từ tháng 5 đến tháng 7-2020.

Anh P. đóng lãi gốc được một ít nhưng do nợ nần chồng chất không thể thanh toán nên cắt đứt liên lạc, bỏ trốn.

Theo đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12, qua điều tra xác định Tuấn và Nam hùn hạp tiền hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn. Nhóm này tập trung các thành viên cùng quê, có “máu mặt” xăm trổ sẵn sàng chửi bới, khủng bố để đòi tiền. “Nhóm này thuê chung cư HQC ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn làm nơi ở rồi thường xuyên đi rải tờ rơi, quảng cáo cho vay ở khu vực” - đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 nói.



Đồng phạm của Tuấn tại công an

Trong khi đó, anh P. được xác định đã vay số tiền lớn nhưng bản thân không có công việc ổn định, không thể tự thanh toán số tiền lãi và gốc theo định kỳ. “Do các đối tượng cho vay trước đó đã nắm rõ địa chỉ, thậm chí tới nơi cả gia đình anh P. ở để kiểm tra cả nhân thân mới cho vay số tiền lớn như vậy” - người này tiếp.

Theo điều tra, đến khoảng tháng 9-2020, sau khi anh P. cắt liên lạc, không thanh toán, nhóm Tuấn tìm tới ngôi nhà nơi ông L. cùng gia đình sinh sống ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 để đập phá, chửi bới đòi nợ…

Đến hành vi khủng bố, cưỡng đoạt tiền



Công an quận 12 cho biết nhóm của Tuấn thường đi xe máy kéo tới nhà nơi gia đình anh P. ở, dùng lời lẽ thô tục uy hiếp gia đình phải trả nợ thay. Đến cuối tháng 9-2020, do quá lo lắng vì ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình đã gom góp 100 triệu đồng trả cho Tuấn và Nam để “mua” sự bình yên. Nhóm đòi nợ cũng đồng ý viết giấy biên nhận. Tiếp đó, nhóm của Tuấn vẫn tiếp tục tới đòi cho đủ số tiền 1,4 tỉ đồng được cho là anh P. đã vay.

Đến ngày 23-1, nhóm này mang sơn, chất bẩn đến tạt vào ngôi nhà. Gia đình ông L. quá hoảng sợ nên đã trình báo với Công an phường Trung Mỹ Tây.

Công an quận 12 vào cuộc điều tra, xác định hành vi khủng bố, tạt sơn của nhóm đòi nợ đã đủ cơ sở cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản nên lên kế hoạch đấu tranh.

Một tổ công tác thường xuyên mật phục ở khu vực nhà ông L. để bắt quả tang. Trưa 3-2, nhóm Tuấn, Nam, Đại và Đồng đi hai xe máy tới, lớn tiếng chửi bới, đập cửa thì công an ập đến mời về trụ sở làm việc.

Tuấn khai nhận việc góp vốn với Nam để hoạt động cho vay và gây áp lực ép buộc để ông L. phải trả số tiền 100 triệu đồng. “Người này được xác định là cầm đầu, thừa nhận ông L. không vay nhưng nơi gia đình đang ở cũng đồng thời là nơi ở của P. Trong đó, ông L. chỉ là anh vợ” - đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 nói.

Công an quận 12 ập vào căn hộ ở chung cư HQC tại xã Xuân Thới Đông bắt thêm Nguyên và Ba. Qua khám xét, công an thu giữ một số tang vật có liên quan, trong đó có giấy vay nợ, giấy nhận tiền 100 triệu đồng. Nhóm của Tuấn được xác định đã tới nhà ông L. đập phá, chửi bới, tạt sơn tổng cộng 13 lần, kéo dài trong nhiều tháng từ năm 2020 đến nay.

Đại diện Công an quận 12 cho biết trên địa bàn luôn kiên quyết xử lý mạnh tay với thực trạng cho vay lãi nặng, tạt sơn, khủng bố đòi nợ. Theo vị cán bộ này, thực tế các đối tượng cho vay, tạt sơn, khủng bố để đòi nợ là thực trạng nhức nhối không chỉ xuất hiện trên địa bàn quận 12 mà các địa bàn khác. Tuy nhiên, thực tế hành vi tạt sơn rất khó xử lý hình sự, trường hợp phát hiện, định giá tài sản không đủ thì chỉ xử lý hành chính.

Theo Công an quận 12, nhiều trường hợp người vay dù không có khả năng chi trả, không có công việc ổn định và có khi vay để chơi cờ bạc… mà vẫn vay, lỗi nhiều khi từ chính bị hại.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng để vay tiền, không vay nóng ở ngoài xã hội hay qua app. Riêng những người cho vay với những giao dịch dân sự thì có thể kiện ra tòa, không nên đòi nợ kiểu tạt sơn khủng bố, gây áp lực đòi tiền hay cưỡng đoạt sẽ bị xử lý hình sự” - người này khuyến cáo.

Hiện Công an quận 12 đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý về hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Đình Tuấn, Mai Công Nam.•