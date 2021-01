Công an Tân Bình thông báo tìm chủ sở hữu xe máy

Ngày 8-1-2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đang tiến hành xác minh tin báo “Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại trước số 85B Ca Văn Thịnh, phường 11, quận Tân Bình vào ngày 20-10-2020. Liên quan đến vụ việc này, Công an có tạm giữ một xe mô tô hiệu Honda C90 BKS 52H2- 7313 (số máy: HF05E1083854; số khung: HF05E1083794).



Tiến hành xác minh xe BKS 52H2- 7313, được biết chủ sở hữu xe là bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1976, HKTT: 347/4/1 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận). Bà Diệp sau đó chuyển hộ khẩu về địa chỉ số 178/17 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận. Tuy nhiên, qua xác minh phát hiện bà Điệp đã bán nhà, chuyển đi đâu không rõ.

Để có cơ sở xử lý phương tiện nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình thông báo mời bà Điệp là chủ sở hữu của xe mô tô hiệu Honda C90 BKS 52H2- 7313 đến Đội Điều Tra Tổng Hợp, Công an quận Tân Bình (số 340 Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận Tân Bình, TP.HCM) để làm việc. Bà Điệp đến liên hệ gặp cán bộ Dương Trần Trọng Hiếu (số điện thoại: 028.38445021) .