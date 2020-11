Công an thông tin vụ thi thể lìa đầu ở 1 chung cư quận 7

Ngày 10-11, Công an TP.HCM đã có thông tin chính thức về vụ việc người phụ nữ được phát hiện tử vong lìa đầu tại chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, quận 7 gây quan tâm trong dư luận.



Rất đông lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: CM

Theo Công an TP.HCM, Công an phường Tân Hưng, quận 7 nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nữ giới, phần đầu nạn nhân bị rời ra khỏi phần thân ở khu vực giếng trời Block B của chung cư vào 13 giờ 10 phút ngày 8-10.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định nạn nhân là chị N.T.A.T, 33 tuổi, cư trú tại tầng 31 của chung cư trên.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: CM

Làm việc với cơ quan Công an, chi T.T, em ruột chị A.T (cùng sống chung ở chung cư) cho biết, chị A.T mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013 đến nay, đã đi khám và điều trị tại nhiều bệnh viện tâm thần, gần đây có nhiều biểu hiện bệnh nặng hơn và có ý định tự tử.

Vào ngày 7-11, chị A.T có biểu hiện tâm lý không bình thường, chị T.T đã thông báo cho người nhà đến hỗ trợ chăm sóc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân tử vong vì đa chấn thương do có vật va đập mạnh thân người, bị các vật trong thông gió của chung cư làm đứt đầu nạn nhân.