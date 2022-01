Công an TP Thủ Đức, TPHCM đã ra Bình Định bắt giữ Nguyễn Hữu Thành (23 tuổi, ngụ Bình Định) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 2-1, anh Huỳnh Công Bằng (27 tuổi, ngụ Bình Dương) đăng trên trang “Chợ tốt” để bán chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax với giá 33 triệu đồng.



Sau khi cướp giật điện thoại, Thành đem đi bán rồi bỏ về quê nhưng bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Sau đó Thành hỏi mua, đến ngày 4-1 cả hai hẹn gặp nhau tại đường 11 (phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức).

Lúc này anh Bằng đưa điện thoại cho Thành để kiểm tra thì Thành bất ngờ giật luôn chạy. Anh Bằng truy đuổi thì bị Thành xịt hơi cay.

Anh Bằng sau đó đã đến trình báo công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức xác định Thành chính là kẻ cướp giật. Tuy nhiên, công an cũng xác định Thành đã về quê tại huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định để lẩn trốn.

Một tổ công tác Công an TP Thủ Đức sau đó đã ra tận Bình Định để bắt giữ Thành và di lý về TP Thủ Đức.

Tại công an Thành khai không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền tiêu xài cho ngày Tết sắp tới nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác rồi đem bán lại.