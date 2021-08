Tối 19-8, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) ra thông báo truy tìm đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Vào khoảng 16 giờ chiều 19-8, tại khu vực đường quốc lộ 7B (thuộc địa phận thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) xảy ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng.



Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Nạn nhân là một nam tài xế xe taxi. Tại hiện trường cho thấy, chiếc xe taxi mang thương hiệu Lạc Hồng lao bánh bên phải xuống mương thoát nước bên quốc lộ 7B. Trên ghế xe taxi có nhiều vết máu rơi vương vãi. Cách chiếc xe taxi khoảng vài chục m là thi thể tài xế taxi với vết thương tích ngang cổ.

Theo Công an huyện Anh Sơn, qua lời khai của nhân chứng, Cơ quan CSĐT công an huyện Anh Sơn xác định đối tượng nghi vấn có đặc điểm như sau: mặc quần bò xanh, áo phông trắng, dáng người mập, cao khoảng 1,6m. Đối tượng sau khi gây án xong bỏ chạy bộ, có khả năng có nhiều thương tích và vết máu trên người và quần áo.

Vì vậy Công an huyện thông báo để toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết. Nếu ai có thông tin liên quan đến đối tượng có đặc điểm nghi vấn vui lòng cung cấp cho Công an huyện Anh Sơn, qua số điện thoại Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến- Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn (điện thoại 0915909595). Mọi thông tin liên quan của người cung cấp tin sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Hiện vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.