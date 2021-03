CSGT kiểm tra, phát hiện bị can trốn truy nã 10 năm

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang tạm giữ bị can trốn truy nã Phạm Tất Vinh (49 tuổi, quê quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Công an cũng đang làm việc với Vũ Thanh Trọng (38 tuổi quê quận Hồng Bàng, Hải Phòng) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Vinh (bên trái) và Trọng bị công an tạm giữ. Ảnh: H.H

Trước đó, tối 15-3, Trọng cầm lái xe máy chở Vinh thì bị tổ công tác Đội CSGT – TT, Công an quận Hải Châu dừng xe kiểm tra.

Khi công an yêu cầu mở cốp xe kiểm tra hành chính, Vinh lúng túng, tỏ thái độ bất hợp tác. Sau đó, công an phát hiện cốp xe chứa 3 viên nén nghi ma túy và cả hai đều dương tính ma túy.

Tại công an, Vinh khai tên giả, không cung cấp thông tin nơi đăng ký thường trú nhưng sau khi khai thác thông tin, công an xác định được nơi ở của hai nghi phạm tại đường Mân Quang 4 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Khám xét nơi ở, công an phát hiện thêm nhiều ma túy, thuốc lắc.

Lúc này Vinh mới chịu khai tên thật của mình và thừa nhận sử dụng tên giả, giấy tờ giả để che giấu thân phận bị truy nã.

Qua xác minh, vào năm 2010, Vinh bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) truy nã về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.