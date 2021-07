Tháng 2-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đồng Nai về tội vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Khi công an tiến hành khám xét, bắt giữ ông Sáng thì ông này không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan chức năng đang truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Hoàn tất hồ sơ để truy nã quốc tế

Những ngày gần đây bạn đọc gửi thông tin đến PLO, cho là ông Sáng đang sống ở Mỹ.



Bằng lái xe được cho là của ông Sáng do cơ quan chức năng Mỹ cấp. Ảnh: Bạn đọc cung cấp



Cùng với việc cung cấp địa chỉ, ô tô đang sử dụng, thói quen thích đến khu "Phước Lộc Thọ" tại California, hình, ảnh bằng lái... được cho là của ông Sáng, bạn đọc viết: “Tôi hy vọng gửi đến các bạn điều này sẽ tạo động lực cho người dân và công an vào cuộc để truy bắt Phạm Văn Sáng tại California, Hoa Kỳ. Hy vọng đây là đủ thông tin để giúp Công an Đồng Nai tìm thấy Phạm Văn Sáng ở California. Hy vọng rằng Công an Đồng Nai có thể làm việc với Cảnh sát Hoa Kỳ để tìm ra Phạm Văn Sáng”.

Để chứng minh ông Sáng đang ở Mỹ, người này cũng cung cấp hình ảnh, giấy tùy thân của ông này.

Trao đổi với PLO về thông tin ông Sáng đã trốn sang Mỹ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cách đây hơn một tháng Công an tỉnh đã nhận được thông tin về ông Sáng.

“Chúng tôi đã báo cáo cho Bộ Công an để đề nghị làm thủ tục truy nã quốc tế đối với ông ấy. Bộ công an đã chuyển hồ sơ sang văn phòng Truy nã quốc tế Interpol. Sau đó, văn phòng Interpol đề nghị công an tỉnh Đồng Nai bổ sung thêm một số tài liệu nữa. Chúng tôi đang triển khai bổ sung về thiệt hại mà ông Sáng gây ra”- Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thêm.

Sai phạm nghiêm trọng

Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai, ông Sáng trong thời điểm làm giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, điều hành công tác thẩm định, xét duyệt, triển khai, thực hiện nhiều dự án sai quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.



Hình ảnh được cho là ông Sáng ở "Phước Lộc Thọ" tại California, Mỹ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Theo xác định ban đầu, hai dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” và “Nhà màng nông nghiệp”, quá trình triển khai thực hiện đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 27 tỉ đồng.



Ông Sáng cũng vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức đánh giá quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, chỉ đạo đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị máy móc, tài sản nhà nước.

Ông cũng vi phạm khi tùy tiện ký một số quyết định thành lập đoàn kiểm tra; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tháng 8-2019, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông và UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai xác định sai phạm của ông Sáng là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, để nhiều cán bộ đảng viên tại đơn vị bị xử lý kỷ luật.

Ngày 7-7-2020, Ban bí thư đã thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Sáng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 5-2-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng.

Trong vụ này, công an đã bắt tạm giam bốn tháng đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.