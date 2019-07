Cựu trưởng công an TP Thanh Hóa bị khởi tố

Ngày 4-7, cung cấp thông tin cho báo chí, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Chí Phương, cựu trưởng Công an TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa) về tội nhận hối lộ.



Cựu Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị Bộ trưởng Bộ Công an tước quân tịch vì có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.

Ngày 26-1 vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Chí Phương. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, bị can này phải nhập viện cấp cứu do đột quỵ nên chưa thể thực hiện lệnh bắt.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thông báo đến Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa và Đảng bộ Công an TP Thanh Hoá về các quyết định về lệnh nói trên.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng tiến hành trưng cầu giám định sức khỏe đối với bị can Nguyễn Chí Phương.

Liên quan đến cựu trưởng công an TP Thanh Hóa, Cơ quan điều tra VKSND tối cao còn ra quyết định khởi tố vụ án về tội trộm cắp tài sản, chuyển vụ án tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó vào ngày 25-1, tại trụ sở Công an TP Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước quân tịch đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

Kết luận của Thanh tra Bộ Công an cho thấy hành vi nhận tiền từ ông Đỗ Đức Hiếu (cựu cán bộ Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa) của ông Phương có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.

Thanh tra Bộ Công an cũng đề nghị xem xét trách nhiệm năm cán bộ, chiến sĩ khác của Công an TP Thanh Hóa có dấu hiệu bao che tội phạm.