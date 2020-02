Đặc nhiệm tung cước bắt cướp giật tại quận 4

Ngày 17-12, Công an TP.HCM cho biết trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) đã bàn giao Hoàng Minh Long (20 tuổi, quận 4) cho công an phường 1 quận 4 để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Hoàng Minh Long và tang vật thu giữ tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 14-2, đang trên đường tuần tra phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn, trinh sát đội 3 phát hiện một thanh niên (sau này xác định là Long) có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám. Người này đi xe Vaio màu đen, chạy lòng vòng khắp nhiều tuyến đường ở quận 4.

Khi đến trước 131 Nguyễn Khoái, phát hiện người phụ nữ đang dừng xe bên vệ đường sử dụng điện thoại, Long liền ra tay.

Ban đầu Long chạy lướt qua như bao người khác để quan sát, khi thấy thời cơ liền lập tức ngoặt đầu xe rồi bất ngờ thò tay giật phăng chiếc điện thoại của nạn nhân.

Cướp giật xong, thanh niên này tăng ga tẩu thoát chạy về hướng Bến Vân Đồn.



Phương tiện thu giữ tại cơ quan điều tra.

Sự việc diễn ra quá nhanh, chính cô gái và những người xung quanh cũng không kịp phản ứng.

Những tưởng đã an toàn thoát thân, Long không ngờ mọi hành vi đều rơi vào tầm ngắm của trinh sát hình sự đặc nhiệm theo dõi từ trước. Tổ tuần tra tăng ga truy đuổi tới cư xã Vĩnh Hội (phường 5, quận 4) thì áp sát, một cán bộ tung cước khiến Long ngã rồi tóm gọn thanh niên này cùng toàn bộ phương tiện, tang vật.

Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.