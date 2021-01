Để hàng chục triệu trong cốp, mất xe, mất cả tiền

Ngày 27-1, Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM tiếp nhận thông tin trình báo của ông P (40 tuổi, quê Long An) về vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, ngày 27-1, ông P điều khiển xe máy đến công trình sửa chữa nhà ở ở đường số 7 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) rồi dựng trên vỉa hè, đi vào bên trong.



Tên trộm nhanh chóng bẻ khóa chiếc xe máy không người trông coi. Ảnh chụp màn hình

Liền đó, hai người đàn ông đi xe máy đảo qua khu vực như tìm kiếm gì đó. Khi thấy chiếc xe máy dựng trên vỉa hè không người trông coi nên một người cảnh giới, một người tiếp cận.

Tuy nhiên, lúc này có người đi đường ngang qua nên người đàn ông lên xe đồng bọn bỏ đi. Ít phút sau, hai người này tiếp tục quay lại, một người tiến tới bẻ khóa chiếc xe rồi rú ga tẩu thoát. Điều đáng nói, hai tên trộm gây án thuần thục, bất chấp đường có các phương tiện qua lại. Việc bẻ khóa chiếc xe chỉ tốn vài giây.



Nơi xảy ra vụ việc là căn nhà đang sửa chữa ở KDC Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Ảnh NT

Mọi diễn biến đều được camera an ninh gần đó ghi nhận toàn bộ.

Ngày 28-1, anh P xác nhận vụ việc và cho biết mình là người quản lý công trình đang sửa chữa nơi xảy ra vụ việc. Trong cốp chiếc xe bị mất ngoài một số giấy tờ quan trọng còn có số tiền hàng chục triệu đồng.

Khi phát hiện xe máy bị mất anh đã đến công an xã Bình Hưng trình báo và hi vọng qua camera an ninh, vụ trộm sẽ nhanh chóng được phá.