Điều tra nguyên nhân vụ sập tường 10 người chết tại Đồng Nai

Chiều 15-5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và cơ quan chức năng về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại công trình xây dựng nhà xưởng Công ty cổ phần AV Healthcare. Vụ việc đã khiến 10 người tử vong 15 người bị thương.

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã yêu cầu tất cả đơn vị, cơ quan liên quan cung cấp những hồ sơ cần thiết, liên quan vụ việc cho các cơ quan chức năng để cùng phối hợp làm rõ nguyên nhân.



Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng kiểm tra hiện trường.

"Đây là bài học lớn trong công tác quản lý xây dựng của Đồng Nai. Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tất cả địa phương, cơ quan quản lý chuyên môn trong tỉnh rà soát lại tất cả công trình xây dựng có tính chất tương tự. Trước mắt dừng ngay các công trình xây dựng đang được thi công nếu không đạt kỹ thuật, an toàn…" - ông Vĩnh nói.

Đánh giá vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng Công ty cổ phần AV Healthcare, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho rằng đây là sự cố công trình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ Xây dựng hiện đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai để giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc tại Công ty cổ phần AV Healthcare.

“Nguyên nhân sự cố ban đầu chưa thể xác định vì có rất nhiều yếu tố liên quan. Thông thường, để giám định nguyên nhân sẽ phải mất vài tuần, phải lấy mẫu vật liệu thi công, thẩm tra lại thiết kế thi công, xác định các điều kiện tự nhiên...” - thứ trưởng cho biết thêm.

Trong ngày, UBND tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai về vụ sập công trình xây dựng tại KCN Giang Điền.



Hiện trường vụ sập tường.

Theo đó, vào 14 giờ 15 ngày 14-5, tại nhà máy Công ty cổ phần AV Healthcare (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất tã lót, bình sữa, băng vệ sinh) tại lô số 18, đường số 18, KCN Giang Điền huyện Trảng Bom xảy ra vụ sập bức tường đang thi công cao khoảng 8 m, dài 109 m.

Công trình này do Công ty TNHH Hà Hải Nga (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) thi công và Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghiệp Đồng Nai (DONIS) làm đơn vị giám sát. Tại thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 50 công nhân đang làm việc tại đây.

Vụ sập tường làm 10 người tử vong (trong đó tám người tử vong tại hiện trường, hai người tại bệnh viện), 15 người bị thương đang được cứu chữa tại bệnh viện.

Công an tỉnh Đồng Nai cho hay trước vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các ngành liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đến chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ bốn người của Công ty TNHH Hà Hải Nga. Trong đó có ông Hà Huy Hải, chức danh giám đốc và ba nhân viên của công ty.

Về các nạn nhân bị thương trong vụ sập tường, đến chiều nay có 14 người đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ gia đình mỗi người tử vong số tiền 6 triệu đồng và 3 triệu đồng mỗi trường hợp bị thương.

Sập tường công trình ở Đồng Nai, nhiều người chết (PL)- Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.