Ngày 23-1, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Vàng (31 tuổi, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.



Nghi can Hồ Văn Vàng bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Trước đó, sáng 21-1, Hồ Văn Vàng đến quán cà phê của chị NTT tại xã Long An (huyện Long Thành) đưa ra một thẻ có logo huy hiệu Công an, tự xưng là Cảnh sát hình sự và yêu cầu được kiểm tra quán. Sau khi kiểm tra, Hồ Văn Vàng đe dọa nữ chủ quán cho rằng quán đang vi phạm pháp luật có thể bị phạt tới 45 triệu và có thể ở tù từ 1 đến 2 năm.

Lúc này chị NTT xin Vàng bỏ qua để tiếp tục kinh doanh. Sau đó, Vàng yêu cầu nữ chủ quán đưa cho Vàng 3 hoặc 4 triệu thì sẽ bỏ qua.

Do không có sẵn tiền nên chủ quán đưa trước cho Vàng 1 triệu đồng và hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại. Chiều cùng ngày, đối tượng Vàng đến quán cà phê để nhận thêm số tiền còn lại thì bị công an xã Long An bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Hồ Văn Vàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.