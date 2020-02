Đồng Nai: Hàng trăm cây bơ bị hạ độc

Theo Ông La Văn Phương (ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai), gia đình ông có hơn 1,5ha rẫy. Nhiều năm tài sản của cả gia đình đều đầu tư vào vườn cây bơ hơn 500 cây và 200 cây đu đủ và đã bắt đầu cho thu hoạch. Cạnh vườn ông Phương là rẫy ông BT. thuê lại của người khác để canh tác.

Cuối năm 2017, do mâu thuẫn cá nhân nên ông BT cùng con trai đã đạp gãy gần hết vườn cây đu đủ của nhà ông Phương và bị bắt quả tang. Lúc này ông Phương báo công an xã Phú Lợi để lập biên bản, giải quyết và công an đã hòa giải. “Vì nghĩ rằng hàng xóm với nhau, gia đình tôi cũng không muốn làm lớn chuyện và phía gia đình ông BT cam kết sẽ không tái phạm nên tôi đồng ý bỏ qua”, công Phương cho biết.



Hóa chất trắng bị kẻ xấu đắp lên cây bơ và khoảng nửa tháng sau bắt đầu hiện tượng chết dần. Ảnh: Vũ Hội.

Đến ngày 20-6-2018, vợ ông Phương kiểm tra camera gắn trong vườn thì phát hiện lúc sáng cùng ngày ông BT đeo bình bên trong chứa chất lỏng đi qua vườn bơ xịt vào các gốc. Khi ra kiểm tra thì phát hiện gốc cây có bột thuốc mờ nhưng ông Phương không biết BT xịt thuốc gì.

Nhưng khoảng 20 ngày sau khoảng 300 cây bơ bị héo lá, chết dần nên ông Phương vội báo lên công an. Công an huyện Định Quán và VKSND cùng cấp đã xuống hiện trường lập biên bản, lấy hình ảnh camera.

“Tôi nhiều lần lên công an huyện Định Quán để về vụ án đều nhận được câu trả lời: Chưa xác định được đối tượng hủy hoại, phải bắt quả tang mới xử lý được. Tôi lại phải quay về thì mấy ngày sau cả đàn chó trông vườn 10 con cũng bị đánh bả chết hết. Từ đó gia đình tôi ngày tháng mong chờ thông tin từ phía cơ quan công an những tất cả đều không có tin gì. Tôi đã làm đơn cầu cứu gửi ra tận Trung ương”, ông Phương nói thêm.

Ngày 7-1-2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản chuyển đơn tố cáo gia đình ông BT hủy hoại tài sản đến UBND tỉnh Đồng Nai để xem xét giải quyết. Lúc này UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cũng yêu cầu Công an huyện Định Quán để xác minh, điều tra làm rõ.

Ngày 4-9-2019, Công an huyện Định Quán ra thông báo kết luận Định giá tài sản thiệt hại hủy hoại vườn bơ hơn 417 triệu đồng. Cùng ngày, công an huyện Định Quán ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “hủy hại tài sản”.



Cả vườn bơ hàng chục hécta bị đầu độc chết hết. Ảnh: Vũ Hội.

Trong lúc gia đình ông Phương chờ đợi công an bắt nghi phạm thì liên tiếp những ngày đầu tháng cuối tháng 1 và đầu tháng 2-2020, kẻ xấu tiếp tục đắp hóa chất màu trắng vào hàng trăm gốc cây bơ còn sống sót lại sau những đợt hạ độc lần trước. Ông Phương lại trình báo công an huyện Định Quán.

Sau đó công an và VKSND huyện Định Quán đến làm việc lập biên bản, thu giữ mẫu hóa chất và nghi nhận tổng số cây bơ bị đầu đầu từ trước đến nay khoảng 400 cây.

Trao đổi với báo PLO.VN, thượng tá Nguyễn Văn Quang – Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán cho biết, sau khi nhận được tin báo công an huyện đã xuống hiện trường lập biên bản, lấy mẫu chất màu trắng để lấy cơ sở điều tra.

Hiện công an vẫn chưa xác định chất màu trắng đắp vào cây có phải hóa chất làm chết cây không?. “Vụ án vẫn còn thời hạn điều tra và chưa thể chứng mình người trong đơn tố cáo có phải là người hủy hoại tài sản hay không?”, thượng tá Quang cho biết thêm.

Tuy nhiên ông Phương bức xúc: “vườn bơ trị giá hơn 1 tỷ đồng cứ chết dần sau những đợt bị xịt, đắp hóa chất của kẻ xấu. Gần 2 năm qua gia đình tôi chờ đợi công an bắt hung thủ thì vườn cây bơ liên tục bị đầu độc. Sự việc rõ ràng hành ảnh, clip như vậy nhưng công an lại nói đang điều tra. Lần đầu đến ghi nhận hiện trường thì vườn bơ còn xanh, giờ công an vẫn đang điều tra nhưng vườn cây đã chết gần sạch...”, ông Phương bức xúc.